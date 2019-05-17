Belediye başkanını "yazı-tura" atarak belirlediler

Filipinler'in Palawan adasına bağlı Aracali Belediyesi, belediye başkanını seçmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Eşit sayıda oy alan iki belediye başkan adayından hangisinin seçileceğini belirlemek için "yazı-tura" atıldı.

Filipinler'in batısındaki Aracali'de belediye başkanlığına aday rakipler Sue Cudilla ile Noel Beronio seçim sonucunda eşit sayıda oy aldı. Yetkililer, ikisi de 3 bin 495 oy alan adaylardan hangisinin kazanacağını belirlemek için madeni para kullanarak yazı tura attı. 3 atış sonucunda galip gelen eski Başkan Sue Cudilla, belediye başkanı ilan edildi. Filipinler'de seçim yasalarına göre, seçim kurulu beraberlik durumunda kura çekebiliyor ve "şansı" yaver giden adayı seçilmiş olarak ilan edebiliyor. Euronews Türkçe

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