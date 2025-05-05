Benzeri görülmemiş bir insanlık felâketi

Gazze’nin ileri gelenleri ve aşiretler, uluslararası topluma ve ABD Başkanı Donald Trump’a, Gazze Şeridi’ne yönelik soykırıma son verilmesi için “acil yardım” çağrısında bulundu.

Gazze’deki Filistinli ileri gelenler ve aşiret temsilcileri tarafından yapılan basın açıklamasında, Gazze Şeridi’nin, özellikle 2 Mart’tan bu yana İsrail ablukası ve insanî yardımların girişinin engellenmesi nedeniyle “tam bir açlık hâli” yaşadığı kaydedildi. Açıklamada, İsrail’in açlığı sivillere karşı silah olarak kullandığı ifade edilerek, Gazze sakinlerinin ne yiyecek bir yemek, ne de içecek su buldukları, insanî yardımların bölgeye girmediği ve binlerce ailenin benzeri görülmemiş bir insanlık felâketiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. AA

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