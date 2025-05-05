Can Kardeş Mayıs sayısı çıktı! - Hıdırellez coşkusu

Mayıs ayının bereketi ile karşı karşıyayız. Miladî takvimin beşinci ayı olan Mayıs, baharın en uç noktasına ulaştığı ve kâinatın tüm güzelliği ile çiçeklendiği bir döneme denk geliyor.

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Bu yüzden Mayıs’ı daha aydınlık günlerin ve önemli olayların onurlandırdığı kutlamaların başlangıcı sayabiliriz. Hızır-İlyas (aleyhisselam) buluşması bu ayda gerçekleşmiştir. İnci Karaman yazısında, “Hıdırellez”in ne demek olduğunu ve bu ayda niçin gerçekleştiğinin sırrını aralamaya çalışıyor.

Nevruz ve Bahar

Benzer konuyu Hikâye ve Bir Fikrim Var sayfalarında da göreceksiniz. Hikâye bölümünde aynı zamanda baharın başlangıcı ve “Nevruz” konusu işlenecek. Üstelik minik yazar Lemanur Yükselten Bahar şiiri ile bakın, nasıl fikir verecek? Derginiz mâlum “tarih” ve “kıssa” sayfalarıyla da sizi geçmişe götürüyor.

Tarih Dede, “Revan Kalesi’nin Fethi”nde Osmanlı topraklarına saldırı düzenleyen çapulculara karşı atalarımızın geciktirmeden nasıl ceza verdiğini, ibretlik satırlarla bize aktarıyor. “Bir Nar Kıssası”nda Hazreti Ali ve Hazret-i Fatıma’nın fedakârlıkları anlatılıyor. Bu arada Hayreddin Ekmen’in fırçasından Çizgilerle Kıssalar’ı takip ediyorsunuz değil mi?

İklim Krizi ve Çevre Temizliği

Münevver Teyze ve Torunları’nda ise hem iklim krizine hem de çevre temizliğine dikkat çekiliyor. Vız Vız Arı, bal yapmanın sırrını bizimle paylaşırken, Bizim Can liselerarası koşu yarışmasında tüm gücünü kullanıyor. Şenlik sayfamız yine mizah yüklü. Ahmet Çakıl her zamanki ustalığı ile sizi güldürmeye devam ediyor. Resfecan Okulda, Origami, Ne Haber, Aktüel, Genç Yazar ve Çizerler, Bilmece-Bulmaca takip etmekten vazgeçemediğiniz sayfalar dergide yerlerini aldı. Keyifli okumalar…

Lütfiye Kef - İstanbul