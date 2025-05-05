Hiç bir zulüm sonsuz olmaz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tele-1’e konuştu.

Babacan, ülkenin durumu ile ilgili, “Gençlere diyorum ki ‘Ne olur arkadaşlar bu büyük ve güzel ülkeden umudunuzu kesmeyin. Evet kötü ama bir gün mutlaka düzelecek. Çünkü bu ülkeyi seven, bu ülke için canla başla çalışmaya hazır milyonlar insan var. Dürüst ve ehil insanlar var. Bu ülkenin yönetiminde yer alabilecek... Ve bu ilelebet gitmez. Hiçbir zulüm sonsuz olmamıştır. Hiçbir baskı rejimi sonsuza kadar yaşamamıştır. Bizim coğrafyada çok kötü örnekleri var. Bu baskı ve zulüm rejimlerinin sonunun nasıl olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla iktidarın da bu baskı inadından vazgeçmesini Türkiye’yi demokratik dönüşüme hazırlaması lazım” dedi.

Ankara - Mehmet Kara