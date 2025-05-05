"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 MAYIS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Yeni dönem, yeni hedefler

Yeni Asya'dan Size
05 Mayıs 2025, Pazartesi
2025 Bahar Dönemi Umumî Temsilciler Toplantımız, geçtiğimiz Cumartesi günü Yeni Asya Medya Grubun İstanbul-Güneşli’deki merkez tesislerinde yapıldı.

Toplantımız, aralarında Avustralya, Avrupa ve Kıbrıs’tan gelen temsilcilerimizin de yer aldığı, son zamanların en yoğun katılımıyla geniş bir heyetle gerçekleştirildi. Gün boyu süren toplantı oldukça verimli müzakerelere sahne olan oldu.  

Toplantı, Kur’ân-ı Kerîm tilâveti ve Risale-i Nur dersiyle başladı. Ardından, yeni Divan Heyeti seçimi gerçekleştirildi.  

Faaliyet Raporları ve Değerlendirmeler  

Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, yönetim kurulu faaliyetleri çerçevesinde bilgiler verdi. İki yıllık dönemde vakıf faaliyetleri, neşriyat hizmetleri ve Yeni Asya TV ve dijital uygulamalar gibi diğer alanlarda önemli projelere imza attıklarını ifade etti.

Atik, şirketin faaliyet raporunu sunarken, ekonomik zorluklara rağmen bilançonun ve malî tabloların olumlu seyir gösterdiğini, Allah’ın inayetiyle ve okuyucularımızın desteğiyle kendine yeten bir Yeni Asya noktasına geldiklerini ifade etti.

Denetleme Kurulu üyeleri ise hazırladıkları denetim raporunu paylaşarak  malî süreçlerle ilgili bilgi verdiler.

Temsilcilerimiz, sunulan raporlar hakkındaki görüşlerini dile getirerek, neşriyat hizmetleri, iç-dış siyasî gündem ve vakıf çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulundular. 

Yapılan müzakerelerin ardından, Yönetim Kurulu ibra edildi.  

Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi 

Toplanıtıda yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleride belirlendi.

Gizli oy ve açık tasnif yöntemiyle yapılan seçimler sonucunda, Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:  

- Adem Şahintürk  

- Mehmet Pekel  

- Ömer Güney  

- Ali Özdemir  

- Orhan Kaşlıoğlu  

- Şükrü Bulut  

- İzzet Atik  

- Mustafa Yalçın  

- Fatih Yargı  

- İrfan Yıldırım  

- İbrahim İriboz  

Ayrıca, Umumî Heyet Sekretaryası, Denetleme Kurulu ve Sistem Komisyonu üyelikleri açık oylamayla belirlendi.  

Verimli Müzakereler ve Gelecek Hedefleri   

Gündem maddelerinin tek tek ele alındığı toplantıda, gazete ve yayın hizmetlerinin geliştirilmesi, vakıf çalışmalarının etkinliğinin arttırılması ve hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması gibi konular masaya yatırıldı.

Temsilcilerimiz de, teklif ve tavsiyelerini dile getirerek Yeni Asya Medya Grubun gelecek dönem hedeflerine ve planlarına katkı sağladı.  

Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yeni yönetim ve heyetlerimize başarılar diliyoruz.

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devlet üreticiye sahip çıksın

    Uzmanlar uyardı: Protein tozları ölümcül olabilir

    TBMM'deki milletvekili sayısı 592'ye düştü

    Yurt genelinde bahar rahmeti etkili olacak

    Kullandığı arşivleme uygulamasını İsrailli eski istihbaratçılar geliştirmiş

    Fransa’da Eyüp Sultan Camii açılıyor

    'Tarımda aracılar kazanıyor'

    Deprem sonrası arsa fiyatları tavan yaptı

    Meyve tarımını soğuk musibeti vurdu

    Özgür Özel'e yumruklu saldırı - Siyasiler saldırıya tepki gösterdi

    Filistin, tarihin en korkunç ve iğrenç "medya soykırımı"na da tanıklık ediyor

    Harvard Rektöründen Trump'a vergi muafiyeti tepkisi: "Yasa dışı" ve "üniversite için yıkıcı"

    Daha fazla savaş, daha fazla barışı getirmez

    Yurt dışı sitelerinden alışveriş yaparken dikkat!

    Sırrı Süreyya Önder vefat etti

    Volker Türk'ten Myanmar'daki insanlar için acil çağrı: Gıda, su, barınak, barış ve korumaya ihtiyacı var

    Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Sarıyer'de çöken yol trafiğe kapatıldı - Doğal gaz akışını kesildi

    Pakistan: Güney Asya'da çatışma kimseye fayda sağlamaz

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Cinayetin istişaresi (!)
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni dönem, yeni hedefler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Dünya Dinsizliğinin Koordinasyon Merkezi olarak DAVOS
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz
    İsmail TEZER

    Boykotun Bediüzzamancası -1
    Genel

    Devlet üreticiye sahip çıksın
    Genel

    Uzmanlar uyardı: Protein tozları ölümcül olabilir
    Süleyman KÖSMENE

    Kin ve nefret doğru bir tepki midir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.