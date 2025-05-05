Yeni dönem, yeni hedefler

2025 Bahar Dönemi Umumî Temsilciler Toplantımız, geçtiğimiz Cumartesi günü Yeni Asya Medya Grubun İstanbul-Güneşli’deki merkez tesislerinde yapıldı.

Toplantımız, aralarında Avustralya, Avrupa ve Kıbrıs’tan gelen temsilcilerimizin de yer aldığı, son zamanların en yoğun katılımıyla geniş bir heyetle gerçekleştirildi. Gün boyu süren toplantı oldukça verimli müzakerelere sahne olan oldu.

Toplantı, Kur’ân-ı Kerîm tilâveti ve Risale-i Nur dersiyle başladı. Ardından, yeni Divan Heyeti seçimi gerçekleştirildi.

Faaliyet Raporları ve Değerlendirmeler

Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, yönetim kurulu faaliyetleri çerçevesinde bilgiler verdi. İki yıllık dönemde vakıf faaliyetleri, neşriyat hizmetleri ve Yeni Asya TV ve dijital uygulamalar gibi diğer alanlarda önemli projelere imza attıklarını ifade etti.

Atik, şirketin faaliyet raporunu sunarken, ekonomik zorluklara rağmen bilançonun ve malî tabloların olumlu seyir gösterdiğini, Allah’ın inayetiyle ve okuyucularımızın desteğiyle kendine yeten bir Yeni Asya noktasına geldiklerini ifade etti.

Denetleme Kurulu üyeleri ise hazırladıkları denetim raporunu paylaşarak malî süreçlerle ilgili bilgi verdiler.

Temsilcilerimiz, sunulan raporlar hakkındaki görüşlerini dile getirerek, neşriyat hizmetleri, iç-dış siyasî gündem ve vakıf çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulundular.

Yapılan müzakerelerin ardından, Yönetim Kurulu ibra edildi.

Yeni Yönetim Kurulu Belirlendi

Toplanıtıda yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleride belirlendi.

Gizli oy ve açık tasnif yöntemiyle yapılan seçimler sonucunda, Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

- Adem Şahintürk

- Mehmet Pekel

- Ömer Güney

- Ali Özdemir

- Orhan Kaşlıoğlu

- Şükrü Bulut

- İzzet Atik

- Mustafa Yalçın

- Fatih Yargı

- İrfan Yıldırım

- İbrahim İriboz

Ayrıca, Umumî Heyet Sekretaryası, Denetleme Kurulu ve Sistem Komisyonu üyelikleri açık oylamayla belirlendi.

Verimli Müzakereler ve Gelecek Hedefleri

Gündem maddelerinin tek tek ele alındığı toplantıda, gazete ve yayın hizmetlerinin geliştirilmesi, vakıf çalışmalarının etkinliğinin arttırılması ve hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması gibi konular masaya yatırıldı.

Temsilcilerimiz de, teklif ve tavsiyelerini dile getirerek Yeni Asya Medya Grubun gelecek dönem hedeflerine ve planlarına katkı sağladı.

Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yeni yönetim ve heyetlerimize başarılar diliyoruz.