Uzmanlar uyardı: Protein tozları ölümcül olabilir

Son yıllarda gençler arasında protein tozu kullanımı hızla artarken, bu popüler alışkanlık beraberinde birçok sağlık riskini de getiriyor.

Vücut geliştirme ve kas yapma amacıyla tercih edilen protein tozları, görünüşte masum gibi görünse de içerdiği bazı maddeler ve yanlış kullanım durumları ciddî sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, protein tozlarının sağlıksız kullanımı ve içerdiği zararlı bileşiklerin, karaciğer yetmezliği, böbrek sorunları, kalp hastalıkları gibi ciddî sağlık problemlerine neden olabileceğine dikkat çekti. Özellikle gençlerin, bu tür takviyeleri bilinçsizce ve aşırı miktarda kullanmasının, vücut üzerinde geri dönüşü olmayan tahribatlar oluşturabileceğini söyledi. Haber Merkezi

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