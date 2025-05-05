Devlet üreticiye sahip çıksın

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 65 ilde meyve bahçelerini vuran ziraî donun tarımda büyük yıkıma neden olduğunu belirterek, “Devlet üreticiye sahip çıkmalı” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı basın açıklamasında, oda başkanları marifetiyle yapılan çalışmalarda, 65 ilde meyve bahçelerinin ziraî dondan fevkalâde olumsuz etkilendiğini belirlediklerini bildirdi. Son 30 yılın en düşük ısı değerleri ile karşı karşıya kalındığını, eksi 15-20 derecelerin görüldüğünü anlatan Bayraktar, şunları kaydetti: “Buna bağların, meyve bahçelerinin, ürünlerimizin dayanması mümkün değildi. Türkiye’nin birçok bölgesinde, birçok ilinde maalesef ürünlerimiz zarar gördü. Bugün Kahramanmaraş ilimizdeyiz, bahçe ziyaretlerimize başladık. Burada gördüğümüz gibi bu bahçede de dallar kurumuş. Meyve ağaçlarının gövdeleri dahi zarar görmüş durumda. Bu ciddî bir afet.”

DON YETMEDİ, DOLU DA VURDU

Bayraktar, özellikle Kahramanmaraş’tan alınan bilgilere göre kayısı, kiraz, ceviz, Antep fıstığı, badem, elma, üzüm bahçelerimizin zarar gördüğünü, zarar oranlarının yüzde 100’ler mertebesinde olduğunu ifade etti. Bayraktar, üreticinin donun ardından doluyla da mücadele ettiğini vurguladı: “Bir de afetler peşimizi bırakmıyor, akşam da burada dolu olayı ile karşı karşıya kaldı üreticilerimiz. Bazı ürünlerimiz de dolu afeti nedeniyle zarar görmüş durumda. İlkbahara geldik, bugün kışı yaşıyoruz. Bu mevsim kaymaları bitkisel üretimi fevkalâde olumsuz etkiliyor” dedi. Bayraktar, 10 Nisan’dan itibaren 3 gün süreyle don yaşandığını anımsatarak, donun bahçelerdeki ürünlerde büyük zarara sebebiyet verdiğini belirtti.

ÜRETİM DURABİLİR

Ziraî donda ağaç gövdelerinin bile zarar gördüğünü söyleyen Bayraktar, sadece bu yıl değil, gelecek yıllarda da verim kaybı olabileceğine dikkat çekti. Bayraktar, özetle şunları söyledi: “Ziraî don, önümüzdeki yılların üretimini de olumsuz şekilde etkileyebilir. Dolayısıyla bütün bunları değerlendirerek bu afetin kapsamını, boyutunu değerlendirerek üreticilerimize yardımcı olmak lazım. Üreticilerimizin özellikle bankalara aynî ve nakdî borçları var ve para kazanamayacakları için üreticilerimiz bu borçlarını ödeyemeyeceklerini söylüyorlar haklı olarak.”

Ankara - Anka