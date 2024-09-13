"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2024 CUMA - YIL: 55

Beyaz Saray: Bu korkunç ölüm asla olmamalıydı

13 Eylül 2024, Cuma 01:56
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail askerlerince öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünün sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirterek, "Bu korkunç ölüm asla olmamalıydı. İsrail, bir daha bu tür olayların asla olmaması için daha fazlasını yapmalı." dedi.

Kasıtlı cinayete “kaza” dedi

 

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi ile ilgili sorulara cevap verdi.

Jean-Pierre, Eygi'nin ölümü dolayısıyla yas tutan ailesiyle aynı duyguları yaşadıklarını, ABD yönetimi olarak aile ile temas halinde olduklarını söyledi.

Sözcü Jean-Pierre, "Bu asla olmamalıydı. Bu korkunç ölüm asla olmamalıydı. Başkan (Joe) Biden'ın dediği gibi; bu olayla ilgili sorumlular eksiksiz hesap vermeli. İsrail, bir daha bu tür olayların asla olmaması için daha fazlasını yapmalı." diye konuştu.

Jean-Pierre, Eygi'nin İsrailli keskin nişancı tarafından gösteriler bittikten 20 dakika sonra uzak bir mesafeden başından vurulduğunu ispatlayan Washington Post araştırma haberine atıf yapan bir gazetecinin, "Biden neden bu olayı ilk başta kaza olarak tanımladı?" şeklindeki sorusuna yanıt vermekte zorlandı.

Biden'ın ilk öncül rapora atfen böyle bir değerlendirme yaptığını savunan Beyaz Saray Sözcüsü, soruşturmayı yakından takip ettiklerini ve kapsamlı soruşturma sonuçlarına göre adım atacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Biden'ın neden hala Eygi'nin aile üyeleriyle görüşmediğinin sorulması üzerine Jean-Pierre, "ABD'li yetkililer aile üyeleriyle temas halindeler, ilave aramalar üzerinde de çalışıyoruz." dedi.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi öldürmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.

Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

AA

Okunma Sayısı: 294
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'den İsrail'e askeri yardımlar bütün tepkilere rağmen devam ediyor

    İdare Mahkemesi LGS sınavındaki bir soruyu iptal etti

    Beyaz Saray: Bu korkunç ölüm asla olmamalıydı

    Filistin bayrağını ateş ederek indirmeye çalıştılar!

    Sisi: Gazze’de ateşkes için İsrail’e baskı yapın

    Azgın siyonistler ABD ve Kanada'daki kuruluşlarca fonlanıyor

    Hesap verme sırası bize de gelecek

    Mescid-i Aksa baskınları rekora gidiyor

    İsrail aynı okulu 5. kez vurdu

    Rus Ortodoks Kilisesi Başkanı Patrik Kirill: Müslümanlarla kardeşiz

    Eğitimden tasarruf olmaz

    Aile hekimlerinin iş yükü artıyor

    Şimdi birlik beraberlik zamanı

    Uyuşturucu kullanımı deprem illerinde de arttı

    12 Eylül düzenini devam ettirenler de hesap verecek

    Yeşil alanlar satışta

    Amerikalı Senatör Sanders: İsrail'e mali yardımlar durdurulsun

    Vietnam'daki tayfun afetinde ölü sayısı 197'ye yükseldi

    MSB: ABD ile GKRY arasındaki anlaşmayı şiddetle kınıyoruz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    12 Eylül ve terör
    Genel

    Hesap verme sırası bize de gelecek
    Süleyman KÖSMENE

    Neden otuz üçer defa tesbih çekeriz?
    Risale-i Nur'dan

    Dünya ve ahiret saadeti tevekkülde
    Ahmet BATTAL

    Gitti Sisi kaldı sosyolojisi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Sivil dikta”ya “meşruiyet kılıfı”
    Rüstem GARZANLI

    Bedduadan sakınmalıyız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dayanılmaz sıkıntılara karşı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.