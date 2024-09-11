Kasıtlı cinayete “kaza” dedi

26 yaşındaki Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin Batı Şeria’da öldürülmesi ile ilgili olarak ABD yönetiminden farklı değerlendirmeler yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Eygi’nin öldürülmesinin “meşrulaştırılamayacağını” savundu ve olayda bir “kışkırtma” olmadığı tespitini paylaştı. ABD Başkanı Joe Biden ise Eygi’nin ölümü için “kaza” değerlendirmesi yaptı. Blinken’dan sonra medyaya konuşan Biden “Muhtemelen kaza gibi görünüyor. Kurşun yerden sekmiş ve kaza ile vurulmuş” değerlendirmesini yaptı. Haber Merkezi

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