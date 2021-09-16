Beyrut'taki patlamayla ilgili soruşturmada eski Bakan hakkında gözaltı kararı verildi

Lübnan yargısı, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma kapsamında ifadeye gelmeyen eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılan eski Bakan Finyanus'un adliyedeki oturuma gelmediği belirtildi.

Bunun üzerine soruşturmayı yürüten yargıç Tarık el-Bitar'ın Finyanus hakkında gözaltı kararı çıkardığı aktarıldı.

Bu arada Beyrut Limanı'nda hayatını kaybedenlerin yakınları, soruşturma için oturumun gerçekleştiği Beyrut Adalet Sarayı önünde bir gösteri düzenledi. Suçluların cezalarını çekmeleri için bir an önce bulunmalarını talep eden göstericiler, "yargı sürecine yönelik siyasi müdahaleleri" protesto etti.

Yargıç Bitar, görevinin başında olduğu dönemde ifade vermeye yanaşmayan eski Başbakan Hassan Diyab'ın da 20 Eylül Pazartesi günü ifade vermek üzere kolluk kuvvetleri tarafından zorla adliyeye getirilmesi kararı çıkarmıştı.