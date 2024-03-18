Biden’a bir çağrı daha

Uluslararası Af Örgütü’ne (Amnesty International) konuşan bir grup İrlandalı, İrlandalı bir aileden gelen ABD Başkanı Joe Biden’a yaptıkları çağrıda, İsrail’e silah transferini durdurması ve Gazze’de ateşkes talep ederek 16 yıldır devam eden ablukayı kaldırması çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü’nün X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden’a İsrail’in Gazze’deki saldırılarını durdurmasına ilişkin çağrıya yer verildi. Paylaşımda, “Biden, bu Aziz Patrick Gününde, kökleriniz çağrıda bulunuyor, (Gazze’de) ateşkes talep edin ve (İsrail’e) silah transferini durdurun” ifadelerine yer verildi. İsrail’in saldırılarında işgal altındaki Gazze Şeridi’nde 30 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğünün altı çizilen paylaşımda, bu kişilerin birçoğunun da ABD yapımı mühimmatlarla öldürüldüğü vurgulandı. AA

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