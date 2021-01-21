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23 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Biden: Demokrasi galip geldi

21 Ocak 2021, Perşembe
ABD’nin 46. Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, demokrasinin galip bgeldiğini söyledi.

Demokrat Joe Biden 20 Ocak’ta Kongre binasının batı cephesinde yapılan törenle yemin ederek ABD’nin 46’ncı başkanı olarak göreve başladı. Biden, yemininin ardından yaptığı konuşmada demokrasinin galip geldiğini söyledi, Amerika’nın zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekti ve ‘‘birlik’’ çağrısı yaptı. VOA Türkçe’deki habere göre Biden, ‘‘Kampanyamızı destekleyen sizlere bize duyduğunuz inanç sebebiyle şükran borçluyum. Bizi desteklemeyenler, sizlere de şunu söylememe izin verin. Biz yolumuzda ilerlerken söylemimize kulaklarınızı tıkamayın. Yaptıklarımı değerlendirmeye tabi tutun. Bunları yapıp hâlâ farklı görüşte olabilirsiniz, bu da çok normal, çünkü bu demokrasi. Bu Amerika. Cumhuriyetimizin sınırları içinde barış içinde muhalif olma hakkı belki de bu ülkenin en büyük gücüdür. Ama söylediklerime kulak verin; anlaşmazlık ayrılığa neden olmamalı. Size söz veriyorum. Bütün Amerikalılar’ın başkanı olacağım ve söz veriyorum beni desteklemeyenler için de beni destekleyenler için olduğu kadar güçlü mücadele vereceğim’’ diye konuştu. ‘‘Karşılaştığımız düşmanlarla mücadele için birleşmeliyiz” diyen Biden “Birlik olursak harika ve önemli işler yapabiliriz’’ dedi.

Önce kilise, sonra İncil’le yemin

Amerika’nın 46’ncı başkanı olarak yemin eden Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris için bu yıl her zamankinden farklı bir tören düzenlendi. 6 Ocak’ta Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin saldırısı sebebiyle geniş bir güvenlik kale gibi korunan Kongre binasının Batı Cephesi’nde yapılan tören korona virüsü salgını ve güvenlik kaygıları sebebiyle çok kısıtlı sayıda konuğun katılımıyla yapıldı. Tören, Kongre binasının Batı Cephesi’nde (West Wing) dâvetlilerin alana gelmesi ve tek tek anons edilmesiyleyle yerel saatle 10.30’da başladı. Daha sonra görevi devralmaya hazırlanan yeni Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve yeni Başkan Joe Biden podyumdaki yerlerini aldı. Törende geleneksel duayı Georgetown Üniversitesi’nin eski başkanı, Rahip Leo O’Donovan okudu. Saat 11.45’te Joe Biden başkanlık yeminini etti. Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts Biden’e yemin ettiren yargıç oldu. Biden yemini 100 yıllık aile İncili’ne el basarak etti.

 

Demokratlar Senato’da da önde

ABD’de Demokratlar, yeni senatörlerin de yemin etmesiyle, Temsilciler Meclisinin ardından Senatodaki çoğunluğu da ele geçirdi. ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin ettiği gün Demokratlar, Senatoda iki yeni senatörlerinin yemin etmesiyle önemli bir adım daha attı. 3 Kasım 2020’deki seçimlerde sonuçları netleşmediği için 5 Ocak’ta yapılan Georgia 2. tur seçimlerini kazanan Demokrat senatörler Jon Ossoff ve Raphael Warnock, Senato Genel Kurulunda yemin etti. Bu sonuçla Demokratlar, Senatoda 50 senatöre ulaşırken, Cumhuriyetçiler de 50 senatörde kaldı. Senatoya başkanlık eden Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in de yemin ederek resmen görevine başlamasıyla Demokratlar, Senatodaki çoğunluğu yeniden ele geçirmiş oldu.

AA

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