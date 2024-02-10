Biden: Savaş hukukuna uymayana yardım yok

ABD Başkanı Joe Biden, bundan böyle ABD’nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceklerini açıkladı. ABD yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria’da görev yapan İsrail askerlerine yaptırım uygulamaya hazırlandığı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD yönetiminin, İsrail’i, Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetine karşı defalarca uyardığı ancak Tel Aviv yönetiminin cevabının tatmin edici olmadığı belirtildi. Biden’ın imzaladığı başkanlık kararnamesine göre bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek. İsrail gibi aktif çatışma içindeki ülkeler içinse bu süre 45 gün olarak belirlendi. Biden bu kararname öncesinde, İsrail’in Gazze’de “sınırı aştığını” söylemişti. ABD 100 ülkeye askeri yardımda bulunuyor. 1950’den bu yana en çok yardım alan ülkeler listesinin başında İsrail geliyor. ABD İsrail’e her yıl 3,8 milyar dolar değerinde silah ve teçhizat hibe ediyor. Kararnameye göre ABD’den silah yardımı alan ülkelerin, çatışma durumunda sivillere ABD’nin göndereceği yardımların teslim edilmesine dair bir güvence vermesi de gerekecek. Bu ülkelerin düzenli bir şekilde Kongre ve Beyaz Saray’a bilgi vermesi gerekecek.

Haber Merkezi