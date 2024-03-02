Biden: Trajik ve korkutucu

ABD BAŞKANI JOE BİDEN, “GAZZE’NİN KUZEYİNDE (FİLİSTİNLİLERİN) İNSANİ YARDIMA ULAŞMAYA ÇALIŞIRKEN YAŞANAN OLAY TRAJİK VE KORKUTUCU. ORADAKİ HAYATLARIN KAYBI ÇOK ÜZÜCÜ.” İFADESİNİ KULLANDI.

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde, Gazze’ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını ve bölgeye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için İsrail ile yakın temasta olduklarını açıkladı.

ABD Başkanı Biden, İsrail ile görüşmelerinde, Gazze’ye denizden açılacak bir koridor üzerinden insani yardım ulaştırılması seçeneğini de görüştüklerini belirtti. Biden, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, İsrail tarafından yardım beklerken vurularak öldürülen Gazzeli sivillerle ilgili olarak, “Gazze’nin kuzeyinde (Filistinlilerin) insani yardıma ulaşmaya çalışırken yaşanan olay trajik ve korkutucu. Oradaki hayatların kaybı çok üzücü.” ifadesini kullandı. Masum insanların yiyecek bulmak için çabalarken “savaşa yakalandığını” ifade eden Biden, “Onların yardıma ulaşmaya çalışırken karşılaştıkları durumu gördünüz. Daha fazlasını yapmalıyız ve ABD olarak yapacağız.” dedi.