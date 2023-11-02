'Bilerek vurduk'

İsrail İşgal Kuvvetleri’nden bir yetkili, katliam yaptıkları Cebaliye Kampı’nda yüzlerce sivilin İsrail ordusu tarafından vurulduğunu doğruladı.

Asıl hedeflerinin üst düzey bir Hamas komutanı olduğunu belirten yetkili, sivillerin ölümünden, onların arkasına saklanan Hamas üyelerini sorumlu tuttu. CNN’e konuşan İsrail İşgal Kuvvetleri Sözcüsü Yarbay Richard Hecht, İsrail ordusunun Cebaliye Kampı’nda çok sayıda Filistinliyi vurduğunu söyledi. Üst düzey bir Hamas komutanını etkisiz hale getirmek için kampa saldırı düzenlendiğini açıklayan Yarbay Hecht, sivillerin ölümünden Hamas üyelerini sorumlu tuttu. Haber Merkezi

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