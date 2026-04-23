DP Sözcüsü Altıntaş: Adalet yoksa devlet yoktur

Ankara - Mehmet Kara

Emekliler, Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaparak haklarını aradı. Emeklilikte Adalet Derneği Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, “Buradan Sayın Bakana sesleniyorum. Bu insanların hakkını kim verecek?” diye sordu. “Biz sadaka istemiyoruz, erken emeklilik istemiyoruz! Peşin ödediğimiz primlerin, alın terimizin, yıllarımızın karşılığını istiyoruz!” diyen Uğurlu, “Dosyalarımızın size ulaştığını biliyoruz. Ama çözüm yok! 4,5 milyon insanı dinlemek çok mu zor? Bu mudur emekçinin bakanı olmak? Biz buraya dilenmeye gelmedik! Hakkımızı almaya geldik. Bu artık bir talep değil, bir adalet meselesidir!” diye konuştu.

“İktidar, adaletsizliği devletin temeli haline getirdi”

Emeklilikte Adalet Derneği'nin Ankara'daki mitinginde, Demokrat Parti olarak destek veren Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, “Hak arayışınızda hiçbir şart ortaya koymadan bu haksızlığın ortadan kaldırılması için her türlü girişimi parti olarak destekliyoruz. Adalet, devletin temelidir. Adalet yoksa devlet yoktur. Ne yazık ki ülkemizde siyasî, iktisadî ve sosyal olayların ortaya çıkışında ve bunların devlet tarafından takip edilişinde ortaya konulan yol adaletsizliği devletin temeli haline getirdi” dedi.