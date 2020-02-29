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29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

BM, Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması'ndan memnun

29 Şubat 2020, Cumartesi 21:13
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'da kalıcı bir siyasi anlaşmaya varma çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşmasına ilişkin ''Bugünkü Doha ve Kabil'deki olaylar bu konuda önemli gelişmelere işaret ediyor.'' değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, tüm Afganların yararına ülke çapında şiddetin azaltılmasının önemine vurgu yapılarak tarafların Afganistan içi müzakereler için olanaklı bir ortam ve kapsamlı bir barış süreci yaratma çabaları teşvik edildi.

ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar’a da teşekkür edilen açıklamada, "Genel Sekreter, kadınların ve gençlerin anlamlı katılımıyla Afgan halkının barış için derinden özlemlerinin Afgan liderliğindeki kapsayıcı bir süreçle gerçekleştirileceğini umuyor." ifadelerine yer verildi.

Katar'ın başkenti Doha'da bugün imzalanan Afganistan'da 19 yıldır devam eden savaşı sona erdirecek Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması'na göre, ABD 135 gün içinde Afganistan'daki askerlerinin sayısını 8 bin 600'e indirecek. ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek.

Bugün ayrıca, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, resmi temaslarda bulunmak üzere Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitti. Stoltenberg ve Esper, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından başkanlık sarayında kabul edildi.

AA

Etiketler: BM, Afganistan, anlaşma, barış
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