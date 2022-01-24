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25 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

BM, Burkina Faso'daki darbeyi kınadı

24 Ocak 2022, Pazartesi 22:58
Burkina Faso'da bir grup asker yönetime el koydu. Bir grup asker devlet televizyonunda darbe bildirisi okudu. Ülkenin hava ve kara sınırları ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Dün başlayan askeri hareketliliğin ardından bir grup asker devlet televizyonu RTB'de darbe bildirisi okudu.

Bildiri, kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren grup adına Yüzbaşı Kader Ouedraogo tarafından okundu.

Ouedraogo, Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore iktidarının devrildiğini ve Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın MPSR'nin lideri olduğunu söyledi.

Yüzbaşı Ouedraogo, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve meclisin feshedildiğini, gece yarısından itibaren hava ve kara sınırlarının ikinci bir emre kadar kapalı tutulacağını ve ikinci bir emre kadar 21.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

BM darbeyi kınadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Burkina Faso'daki darbeyi kınayarak, darbe liderlerine silahlarını bırakma çağrısı yaptı.

Guterres, Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Burkina Faso'daki gelişmeleri derin endişeyle takip ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore'nin nerede bulunduğu ve güvende olup olmadığından duyduğu endişeyi dile getiren Guterres, Burkina Faso'da yapılan darbeyi güçlü şekilde kınadı.

Darbe liderlerine silahlarını bırakması ve ülkenin devlet başkanı ile kurumlarının korunması çağrısında bulunan Guterres, Burkina Faso'daki tüm tarafları itidal ve diyalog kurmaya davet etti.

AA

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