Otomotiv pazarında düşüş sürüyor

Türkiye’de otomobil ve hafif ticarî araç satışları, Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda yüzde 13,39 azalarak 803 bin 465 oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Ocak-Eylül verilerine göre, otomobil satışları bu dönemde yıllık bazda yüzde 15,45 azalarak 627 bin 977’ye, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,12 düşüşle 175 bin 488’e geriledi. Pazarın yüzde 84,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 352 bin 589 satışla yüzde 56,1, B segmenti otomobiller ise 177 bin 786 satışla yüzde 28,3 pay aldı. AA

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