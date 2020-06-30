"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

BM: Dehşete düştük

30 Haziran 2020, Salı 11:32
BM, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune vilayetinde ve çevresinde keşfedilen toplu mezarların "dehşet verici" olduğunu bildirdi.

Terhune'deki toplu mezarda 9 cesede daha ulaşıldı

Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Liz Throssell, darbeci Halife Hafter milislerinden kurtarılan bölgelerde bulunan toplu mezarlara ilişkin değerlendirmeler yaptı.

"BM İnsan Hakları Ofisi, Terhune ve çevresindeki toplu mezarların keşfinden dehşete düştü." ifadesini kullanan Throssell, Libya'daki insan hakları ihlalleri ve istismarlarının ortaya çıkartılması için "hızlı, kapsamlı, etkili, şeffaf ve bağımsız" soruşturma başlatılması çağrısını yineledi.

Sözcü Throssell, 22 Haziran'da BM İnsan Hakları Konseyinin Libya'daki ihlalleri soruşturmak üzere insan hakları araştırma misyonu kurulması kararı aldığını anımsatarak, aynı şekilde, BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) İnsan Hakları Servisinin de halen görevi gereği Libya'daki insan haklar ihlallerini takip ettiğini ve raporlaştırdığını aktardı.

Kendilerinin Libya makamlarıyla toplu mezarlara ilişkin iletişime geçmediğini belirten Throssell, UNSMIL'in konuyu yakından takip ettiğini ve Libya hükümet yetkililerinin çağrılarını yanıtladığını kaydetti.

"UCM, Libya makamlarıyla temas halinde"

Throssell, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'nın 22 Haziran'da yaptığı açıklamada, devam eden Libya incelemesinin kapsamına toplu mezarları da dahil edilebileceği yönündeki açıklamasını "not ettiklerin" dile getirerek "UCM'nin şimdi Libya'daki makamlarla temas halinde olduğunu anlıyoruz. Libya, BM Güvenlik Konseyi tarafından 2011'de UCM'ye sevk edilmişti." ifadesini kullandı.

Başsavcı Bensouda, yaptığı yazılı açıklamada, darbeci Hafter'e bağlı milislerden temizlenen Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğuna ilişkin savcılığa güvenilir bilgiler ulaştırıldığını bildirmişti.

Bensouda, Libya’da bulunan toplu mezarların, "savaş suçu" veya "insanlığa karşı suç"lara delil teşkil edebileceği uyarısında bulunmuştu.

UCM’deki Libya incelemesi

Libya her ne kadar UCM’nin kurucu anlaşması Roma Statüsü’ne taraf olmasa da Mahkeme, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararıyla Libya’da işlenen suçlara ilişkin soruşturma yapma yetkisi elde etmişti.

UCM Savcılığı, Libya'da 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden çatışmalar sırasında işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar için ön incelemesini sürdürüyor.

AA

Okunma Sayısı: 489
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'da en yüksek ölüm sayısı kaydedildi

    KPSS'nin uygulanacağı sınav merkezleri hakkında bilgilendirme

    Rusya Ulaştırma Bakanından Türkiye açıklaması

    Kanal İstanbul'a ilişkin yeni gelişmeler

    Dünya genelinden son veriler

    Bebek katili ölü ele geçirildi

    Belçika ''sömürgeci'' geçmişiyle yüzleşiyor

    'Suriye halkına sırtımızı dönemeyiz'

    Rusya'da ölü sayısı 9320’ye yükseldi

    Avustralya'nın bazı bölgelerinde yeniden sokak kısıtlaması kararı

    BM: Dehşete düştük

    TÜİK, dış ticaret istatistiklerini açıkladı

    Yargının akordunu bozdunuz

    Dünya genelinde son 24 saat böyle geçti

    Tehlike azalmıyor, artıyor

    Hürriyetin değerini daha iyi anladık

    ‘AVM değil, nefes almak istiyoruz’

    GATA’dan atılan öğrencilere ne oldu?

    Parti devleti mantığından çıkmalıyız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargının âdil olması için
    Mustafa ÖZBEK

    AYM’nin son Bylock kararı
    Genel

    Yargının akordunu bozdunuz
    Faruk ÇAKIR

    Korku duvarı da aşılır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hürriyetin değerini daha iyi anladık
    Ahmet BATTAL

    Tabiî hâkim ülkesi nerede?
    Genel

    Tehlike azalmıyor, artıyor
    Risale-i Nur'dan

    Rûy-i zemindeki en büyük meseleyle meşgulüz
    Süleyman KÖSMENE

    Öncelik işin mi, besmelenin mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.