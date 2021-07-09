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BM'den İsrail'e çağrı: Gazze'ye uygulanan sınırlamaları azalt

09 Temmuz 2021, Cuma 23:27
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’e Gazze Şeridi’ndeki insanların ve malların hareketliğine getirilen sınırlamaların azaltılması çağrısında bulundu.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM merkezinde düzenlenen günlük basın toplantısında, BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in dün Gazze’yi ziyaret ettiği bilgisini paylaştı.

Dujarric, "Hastings, İsrail'e, insanların ve ticari malların Gazze'ye giriş çıkışları üzerindeki kısıtlamaları, sonunda onları tamamen kaldırmak amacıyla hafifletmeye çağırıyor.” diye konuştu.

10 Mayıs’ta başlayan İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarından bu yana Gazze’ye mal girişinin gıda maddeleri, tıbbi malzeme, yakıt ve bazı tarımsal girdilerle sınırlı kaldığını belirten sözcü, düzenli ve öngörülebilir malların Gazze'ye girişine izin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Dujarric, Gazze’de 250 bin kişinin şebeke suyuna hala erişiminin olmadığını vurgulayarak, “İnsani krizi sürdürülebilir şekilde çözmeyi ve uzun vadeli istikrara katkıda bulunmayı ancak zayıflatıcı karantinaları tamamen kaldırarak umabiliriz.” ifadesini paylaştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar 11 gün sürmüş, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

10 Mayıs’tan bu yana Gazze’ye giriş çıkışlar katı şekilde sınırlandırılmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli şehit olmuş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

İsrail, 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze’ye yönelik, Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana kuşatma ve ambargosunu sürdürüyor.

BM, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinli bedevi ailelerin evlerini yıkmasına tepki gösterdi

Bu arada, BM İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeydoğusunda yer alan Hımsa el-Bakia bölgesinde yaşayan Filistinli bedevi ailelerin evlerini yıkmasına ve topraklarına el koymasına da tepki gösterdi.

BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin Filistinlilerin evlerini yıkması ve topraklarına el koyması endişe vericidir." ifadelerine yer verdi.

İsrail güçlerinin yıkım sırasında insani yardım kuruluşları çalışanlarının evleri yıkılan ailelere ulaşmasını engellediğini belirten Hastings, yıkımın ardından Filistinlilere ait çadırlar, gıda ve su depolarının kullanılamaz hale getirildiğini ya da bunlara el konulduğunu aktardı.

Hastings, "Çocuklara ait süt, bebek bezi ve çocuk giysilerine bile el konuldu." diyerek Filistinli ailelerin yaşadığı mağduriyete dikkati çekti.

Evleri yıkılan 6 ailenin 24'ü çocuk 42 kişiden oluştuğunu, bu yıl içinde altıncı kez evlerini kaybettiğini kaydeden Hastings, 38 yapının ve su deposunun kullanılamaz hale getirildiği veya el konulduğu bilgisini verdi.

"Askeri eğitim sahası" olduğu gerekçesiyle Filistinli bedevi köylerinde yaşayan bölge sakinlerine bulundukları yerleri terk etmeleri yönünde baskı yapan İsrail güçleri, Hımsa el-Bakia'da yaşayan Filistinlilerin evlerini yıkıyor.

AA

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