BM'den İsrail'e sert tepki

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Lynk, İsrail'in Gazze'ye yönelik 13 yıldır sürdürdüğü ablukanın hiçbir mantığı olmadığını vurgulayarak, "(Gazze'de) artık bir insani krizin eşiğinde değiliz, bir krizin ortasındayız." uyarısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Gazze'de tırmanan gerginlikten büyük endişe duyduğunu, bununla beraber Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail'e geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlar ile roketlere değinen Lynk, İsrail'in Gazze'ye orantısız füzeler göndermesine tepki gösterdi.

Lynk, İsrail'in orantısız güç kullanmasının Gazze halkının çektiği acılara yenilerini eklemekle kalmadığını, ayrıca bölgedeki gerginliği tırmandırdığına dikkati çekerek, "Bu, Gazze'deki tüm sivil nüfusun toplu olarak cezalandırılması anlamına geliyor." uyarısını yaptı.

"Gazze'de krizin ortasındayız"

İsrail'in ağustosta Gazze'nin tek ticaret kapısı Kerem Ebu Salim'i büyük ölçüde kapattığını, ayrıca Gazze açıklarındaki balıkçılık sahasının da kapatıldığını aktaran Lynk, bölgeye akaryakıt tedarikinin durduğunu, bu ambargonun Gazze'nin tek elektrik santralinin kapanmasına neden olduğunu, kanalizasyon arıtma tesislerindeki faaliyetleri kısıtladığını ve evlere su tedarikini azalttığını ifade etti.

Lynk, Gazze halkının 13 yıldır İsrail'in "kapsamlı ablukası" altında yaşadığına dikkati çekerek, “İsrail, sivilleri rahatlatmak amacıyla Gazze ablukasını sona erdirmek için anlamlı adımlar atmak yerine, sıkı kontrolleri sürdürdü. Artık bir insani krizin eşiğinde değiliz, bir krizin ortasındayız. Bu tamamen insan yapımı bir felaket ve siyasi irade olursa çabucak tersine çevrilebilir." uyarısında bulundu.

"Gazze'ye abluka kaldırılsın" çağrısı

İsrail ablukasının güvenlik açısından hiçbir mantığı olmadığının altını çizen Lynk, ablukanın sadece iki milyon sivilin büyük bir sefalet içinde yaşamasına yol açtığını vurguladı.

Ayrıca İsrail'in işgalci güç olarak kalmaya devam ettiğini ama Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 33. maddesi de dahil olmak üzere uluslararası hukukun işgalci bir gücün halkı toplu olarak cezalandırmasını kesinlikle yasakladığına dikkati çekti.

Lynk, "Gazze'nin yaşanmaz hale gelmenin eşiğinde olduğuna" işaret ederek halkın seyahat edemediğini ve ticaret yapamadığını dile getirdi.

İsrail'in ihlallerinin dünyada eşi benzeri olmadığını vurgulayan Lynk, "Uluslararası onur ve ahlak standartlarımız, insanların çaresizliğinde (İsrail'in) bu tür deneylerine izin vermez." ifadesini kullandı.

Lynk, Gazze'nin ihtiyaç duyduğu şeyin "geçici yara bandı" değil, ablukanın sona ermesi olduğunu vurguladı.

Ayrıca Lynk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Gazze'de "kök salması" durumunda sonuçlarının muhtemelen çok ciddi olacağını kaydetti.

Dün ateşkese varılmıştı

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin arabuluculuk çabaları sonucunda İsrail'le ateşkese varıldığı duyurulmuştu.

İsrail, 12 Ağustos'tan itibaren bölgeye akaryakıt girişini kesmiş, Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketi de bu nedenle 18 Ağustos'ta bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin durduğunu açıklamıştı.

İsrail ayrıca abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerine yanan balonlar ve roketlerin gönderilmeye devam ettiği gerekçesiyle Filistinli balıkçıların avlanmasını da yasaklamıştı.

Tel Aviv yönetimi, ablukayı ağırlaştırmasının yanı sıra yanan balonları gerekçe göstererek Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik hava saldırılarını da artırmıştı.