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7 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

BM'den küresel açlık krizi uyarısı

07 Mayıs 2022, Cumartesi 11:49
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin serbestçe dünyanın geri kalanına ulaştırılabilmesi için Odessa bölgesindeki limanların acilen açılması çağrısında bulundu.

Merkezi Roma'da bulunan WFP’den yapılan yazılı açıklamada, “Küresel açlık krizi kontrolden çıkmadan önce WFP bugün, savaşın harap ettiği ülkede üretilen gıdanın dünyanın geri kalanına serbestçe ulaştırılabilmesi için Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki limanların yeniden açılması için çağrıda bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü David Beasley, "Şu anda Ukrayna'nın tahıl siloları dolu. Aynı zamanda dünya genelinde 44 milyon insan açlığa doğru gidiyor. Gıdaların Ukrayna'ya girip çıkabilmesi için bu limanları açmalıyız. Dünya bunu talep ediyor zira küresel boyutta yüz milyonlarca insan bu kaynaklara bağlı. Zaman daralıyor ve eylemsizliğin maliyeti herkesin tahmin ettiğinden daha yüksek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Ambarlarda bekleyen tahıllar boşa gidecek"

WFP açıklamasında, savaş nedeniyle limanların blokaj altında olduğu bu nedenle de milyonlarca metrik ton tahılın Odessa'daki ambarlarda ve Ukrayna'nın Karadeniz'deki diğer limanlarında beklediği kaydedildi.

Ukrayna limanları yeniden açılmadığı müddetçe Ukraynalı çiftçilerin temmuz-ağustos hasadında ürünlerini depolayacak hiçbir yeri olmayacağına işaret edilen açıklamada, küresel açlık kriziyle mücadele edilen dönemde silolarda bekleyen tahılların boşa gideceği bildirildi.

Dünya çapında 276 milyon insanın akut açlıkla karşı karşıya olduğunu belirten WFP, Ukrayna'daki çatışmanın sürmesi halinde bu sayının 47 milyon daha artmasının beklendiğini vurguladı.

WFP, savaştan önce Ukrayna'nın ürettiği gıdanın 400 milyon insanı beslemeye yetecek kadar olduğunu ve bunun Karadeniz’deki limanlar vasıtasıyla ihraç edildiğini kaydetti.

Öte yandan krizin başladığı aydan sonra, buğday ve mısır ihracat fiyatlarının yüzde 22 ve yüzde 20 arttığı belirtildi.

Euronews Türkçe

Etiketler: BM, küresel açlık krizi
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