BM'den Myanmar'a iş birliği çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, "Myanmar hükümetini, ülkenin demokratik geçiş sürecini sağlamlaştırmak ve adaleti sağlamak için kurulan uluslararası mekanizma ile iş birliği yapmaya çağırıyorum." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Myanmar hükümetine, BM Bağımsız Soruşturma Mekanizması ile işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Bachelet, BM Cenevre Ofisinde başlayan İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 42'nci oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, "Myanmar hükümetini, hem ülkenin demokratik geçiş sürecini sağlamlaştırmak hem de adaleti sağlamak için kurulan uluslararası mekanizma ile iş birliği yapmaya çağırıyorum." dedi.

Myanmar'da ordunun işlediği öldürmeler ve cinsel şiddet dahil "korkunç ihlallerin" bir milyon civarında Arakanlı Müslümanı ülkesinden etmesinden bu yana iki yıl geçtiğini hatırlatan Bachelet, Arakan eyaletinin şimdi de eyalette özerklik talebiyle son aylarda silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütü ile Myanmar ordusu (Tatmadaw) arasındaki çatışmalara sahne olduğunu ifade etti.

"Suç işleyenlere hesap sorulması için çalışacağız"

Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması Başkanı Nicholas Koumjian, mekanizmanın Myanmar'daki tüm silahlı taraflara "izliyoruz ve suç işleyenlere hesap sorulması için çalışacağız" mesajını vererek suçun önüne geçeceği değerlendirmesinde bulundu.

Koumjian oturumda yaptığı konuşmada, "Mekanizma, kişilerin ciddi uluslararası suçlardan sorumlu olup olmadığına ilişkin kanıtları toplamaya ve analiz etmeye çalışacak." dedi.

Myanmar ordusu, ocakta 13 polisin öldüğü, 9 polisin yaralandığı saldırıdan sonra Budist Arakan Ordusunu terörist örgüt ilan etmişti.

Uluslararası Af Örgütü tarafından mayıs ayında yayımlanan bir raporda, Myanmar ordusu, Arakan eyaletinde düzenlediği yeni askeri operasyonlarla savaş suçları ve insan hakları ihlalleri işlemekle itham edilmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik girişimine yol açacağı endişesini taşıyor.