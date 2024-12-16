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BM kararının izinden gidilmeli

16 Aralık 2024, Pazartesi 01:12
Ürdün’de yapılan uluslararası toplantıda, Suriye’nin birliği ve bütünlüğüne tam destek teyit edilirken, Suriye topraklarının hiçbir ülkeye tehdit oluşturmaması veya teröristlere sığınak olmaması gerektiği belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ürdün’ün Akabe kentinde, Suriye’ye İlişkin Arap Dışişleri Bakanları İrtibat Komitesi, Türkiye, Bahreyn, Fransa, Almanya, Katar, BAE, İngiltere, ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’den temsilci ve dışişleri bakanlarının katılımıyla Suriye konulu uluslararası bir toplantı yapıldı.

Katılımcılar toplantıda, Suriye halkının tarihinin bu kritik noktasında daha umutlu, güvenli ve barışçıl bir gelecek inşa etmesi için tam desteğini teyit etti. Siyasî geçiş sürecinin Suriye liderliğinde ve Suriye’ye ait olması gerektiğine ve kapsayıcı, mezhepçi olmayan bir hükümetin şeffaf bir süreçte oluşturulmasına inanıldığı vurgulandı.

Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine tam destek teyit edilirken, kadınlar ve azınlıklar da dahil olmak üzere insan haklarına saygı gösterilmesinin altı çizildi. Suriye halkının çıkarlarına hizmet eden ve onlara kritik hizmetler sağlayan devlet kurumlarının korunması ve kimyasal silah stoklarının da güvenli bir şekilde imha edilmesinin önemine dikkat çekildi. Suriye’nin nihayet on yıllar süren izolasyonu sona erdirme şansına sahip olduğu belirtilirken, Suriye halkının desteklenmesi ve onlarla birlikte çalışılması konusunda da kararlılık vurgulandı. Ayrıca, terörizm ve aşırılıkla mücadelenin, tüm terörist grupların yeniden ortaya çıkmasının önlenmesi de dahil olmak üzere öneminin altı çizilirken, Suriye topraklarının hiçbir ülkeye tehdit oluşturmaması veya teröristlere sığınak olmaması talep edildi.

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