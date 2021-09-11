BM Mülteciler Yüksek Komiseri: Türkiye dünyaya örnek oluyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye'ye "ihtiyacı olan tüm insanlara koruma sağlama kararlılığından" dolayı övgüde bulunarak "Türkiye nasıl ev sahipliği yapılacağını göstermesiyle dünyaya örnek oluyor." dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Grandi'nin Türkiye'ye 3 günlük ziyaret gerçekleştirdiği anımsatıldı.

Açıklamada, "BM Mülteciler Yüksek Komiseri, Türkiye Cumhuriyeti'ni, ihtiyacı olan herkese koruma sağlama konusundaki kararlılığından ötürü övdü." denildi.

Türkiye'nin 3,7 milyon Suriyeliye, çoğunluğu Afgan olmak üzere 330 bin de diğer milletlerden mülteciye ev sahipliği yaptığı aktarılan açıklamada, Grandi'nin, mülteci ve sığınmacıların özellikle eğitim, sağlık ve geçim kaynaklarına erişimi de dahil kamu hizmetlerine dahil edilmeleri konusundaki kararlılığından ötürü Türkiye'yi övdüğü vurgulandı.

Grandi ise Türk hükümeti ve halkının, potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için mültecilere önemli fırsatlar sunduğunun altını çizerek, "Türkiye, yalnızca milyonlarca mülteciyi korumaya devam etmesiyle değil, aynı zamanda onlara nasıl ev sahipliği yapılacağını göstermesiyle da dünyaya örnek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.