BM ve AB'den İsrail'e tepki

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail yönetiminden işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine ek konut inşası planından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

AB'den İsrail'e bir çağrı daha

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 1257 ek konut inşası için ihale sürecini başlatmasından dolayı endişe duyduğunu belirtti.

Mladenov, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'ya yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydederek, İsrail yönetimine Givat Hamatos'a yeni konut inşası projesinden vazgeçmesi çağrısı yaptı.

Söz konusu konutların inşası halinde Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim kenti arasında yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri halkasının daha da sağlamlaşacağını ifade eden Mladenov, "Bu, gelecekte bitişik bir Filistin devleti ve her iki devletin de başkenti Kudüs olan 1967 çizgilerine dayanan müzakere edilmiş iki devletli çözüme ulaşma umutlarına önemli ölçüde zarar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail yönetimi dün Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 1257 yeni konut inşası projesi için ihale sürecini başlatmıştı.

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AB Kudüs Temsilcisi uyardı

Avrupa Birliğinin (AB) Kudüs Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarına yasa dışı yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa etmesinin uygulanabilir bağımsız Filistin devletinin kurulma olasılığına zarar vereceğini söyledi.

Burgsdorff ve 14 AB ülkesine bağlı misyonların temsilcilerinden oluşan bir heyet, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan yasa dışı Givat Hamatos Yahudi yerleşim birimine ek konut inşa etmeyi planladığı bölgeyi ziyaret etti.

İsrail'in Givat Hamatos'a 1257 yeni konut inşası için ihale açmasına tepki gösteren heyet, bölgede incelemelerde bulundu.

Burgsdorff ve beraberindeki heyet, incelemelerin ardından basın toplantısı yapacağı sırada Yahudi yerleşimci oldukları değerlendirilen bir grup İsrailli tarafından protesto edildi.

Protestocuların basın açıklamasını engellemeleri üzerine AB heyeti bölgeden ayrıldı.

Burgsdorff daha sonra Kudüs'teki bir başka bölgeye geçerek basın toplantısını burada gerçekleştirdi.

İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Givat Hamatos'a 1257 yeni konut inşası planından dolayı endişe duyduklarını dile getiren Burgsdorff, "Yeni konut inşası projesinin devam ettirilmesi durumunda, Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın bazı bölgeleri arasındaki bağlantının sürmesi zorlaşabilir." dedi.

Filistinlilerin kendilerini yönetmesi için uluslararası hukukun uygulanmasını savunmak adına bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade eden Burgsdorff, "Yeni Yahudi yerleşim birimleri demek, işgal edilen Filistin bölgelerindeki 700 binden fazla İsrailli yerleşimciye yenilerine eklemek anlamına geliyor ki bu da gelecekte uygulanabilir Filistin devleti olasılığına zarar verir." diye konuştu.

İsrail yönetimi dün Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 1257 yeni konut inşası projesi için ihale sürecini başlatmıştı.

Uzmanlar, söz konusu konutların inşası halinde Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim kenti arasındaki bağlantının zorlaşacağını belirtiyor.