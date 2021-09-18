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18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

BM Zirvesi'nde Afganistan ve Kovid-19 konuları ön planda olacak

18 Eylül 2021, Cumartesi 12:34
Dünya liderlerini bu yıl hibrit formatta bir araya getirecek olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Görüşmeleri'nde Afganistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve iklim değişikliği konuları öne çıkacak.

Sıkı Kovid-19 tedbirleri kapsamında New York'ta bu yıl 76'ncısı düzenlenecek ve 21 Eylül'de başlayacak BM Zirvesi'ne, 100'den fazla devlet ve hükümet başkanı ile dışişleri bakanı ve delege katılacak, liderlerin bazıları ise video mesaj gönderecek.

Geçen sene bütün dünya liderleri gibi BM Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Genel Kurul Görüşmeleri'ne katılmak için New York'a seyahat edecek.

ABD Başkanı Joe Biden da BM Genel Kurulu'na ilk kez başkan olarak hitap edecek.

Biden yönetimin bu yılki zirvede önceliği Kovid-19 ile mücadele, iklim değişikliği ve insan hakları olacak.

BM Genel Kurul Başkanlığını ise görevi Büyükelçi Volkan Bozkır'dan devralan Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid yapacak.

Zirvede bu yıl Taliban'ın ülkede kontrolü ele geçirmesiyle dünya gündemine oturan Afganistan, Kovid-19 salgını ve aşılar ile iklim değişikliği konuları liderlerin gündeminde olacak.

Kovid-19 önlemleri kapsamında ayrıca BM binasına her ülke delegasyonundan 6 kişinin, liderlerin konuşmasını yaptığı genel kurul salonuna ise 4 kişinin girmesine izin verilecek.

New York kenti de salgının yayılmasını engellemek için ABD'ye gelen ve aşı olmayan delegelere BM binası dışında aşı olma fırsatı sunacak ve delegeler isterse Kovid-19 testi de yaptırabilecek.

Geçen sene salgın nedeniyle zirve sanal ortamda düzenlendiği için sokakları sessiz kalan New York, bu yıl diplomasi trafiğiyle yeniden canlanacak.

AA

Etiketler: BM Zirvesi, Afganistan, Kovid-19
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