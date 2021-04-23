"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

BMGK: Tigray'dali insani durumdan derin endişe duyuyoruz

23 Nisan 2021, Cuma 12:36
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Etiyopya'da hükümet ile yerel güçler arasında çatışmaların yaşandığı ülkenin kuzeyinde bulunan Tigray bölgesindeki insani duruma ilişkin endişelerini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK),dün yaptığı açıklamada, "Bölgedeki cinsel şiddet haberleri dahil insan hakları ihlalleri ve suiistimal iddialarından derin kaygı duyuyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklama, BMGK'nin bölgede altı aydır süren çatışmalara dair yaptığı ilk uyarı oldu.

Açıklamada hükümet güçleri ile iş birliği içinde bölgeye müdahale eden Eritre askerlerinin varlığına değinilmedi. Geçen hafta bölgedeki gelişmeler hakkında Güvenlik Konseyi'ni bilgilendiren BM İnsani İlişkiler ve Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, Etiyopya'nın geri çekildiği açıklamasına rağmen Eritre birliklerinin halen bölgede olduğunu bildirmişti.

Lowlock, ayrıca 6 milyon insanın yaşadığı bölgede 4,5 milyon kişi için acil insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti. Askeri üniformalı kişilerin karıştığı çok sayıda cinsel saldırı vakasının yaşandığına dikkati çeken Lowlock, "Bu çatışmada cinsel şiddetin bir savaş aracı olarak kullanıldığına kuşku yok." ifadesini kullanmıştı.

Yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 6 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı 75 bini aştı.

AA

Okunma Sayısı: 211
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BMGK: Tigray'dali insani durumdan derin endişe duyuyoruz

    Thodex'in kurucusunun kırmızı bültenle aranması ve iadesi için işlem başlatıldı

    Meclis hakim, hükümet hizmetkardır

    İsrail'den Filistinlilere teravih sonrası yine sert müdahale

    Kovid salgını en çok mültecileri etkiledi

    Mühendisler de işsiz

    Emekliler: Hiç de Erdoğan’ın dediği gibi değil

    Esnafın yüzde 65’i borçlu

    “Ayrılıkçı” yasa tasarısına eleştiri

    Aşısını yaptıran ticaretine devam etsin

    Sıkı bir kapanma şart

    Libya açıklarında göçmen trajedisi devam ediyor: En az 100 göçmen daha öldü

    Datça açıklarında bir deprem daha

    Çiftçiyi bitirmeyi başardınız

    Çekya - Rusya diplomat krizi büyüyor

    Yeni sistemde yap-boz’lar bitmiyor

    82 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Suriye'de yapılacak tek taraflı seçim siyasi süreci yıkacak

    Yeni vaka sayısı azaldı, 354 kişi vefat etti

    TBMM’yi iktidarın uzantısı olmaktan çıkaralım

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    101 yıl sonra TBMM
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Güzelleme-çirkinleme
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    Ey Bir Devrin Kapısını Sessizce Kapatan Güzel Ağabey! Yolun açık olsun…
    Faruk ÇAKIR

    Çok büyük zararın hikâyesi
    Osman ZENGİN

    Camiye git, namaza gelenleri iftara getir!
    Genel

    Mühendisler de işsiz
    Cevher İLHAN

    Doğu Akdeniz’de de yalnız kaldık, niye?
    Ali FERŞADOĞLU

    Az, çoğu nasıl mağlûp eder?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.