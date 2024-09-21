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21 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Bölge felaketin eşiğinde

21 Eylül 2024, Cumartesi 17:30
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, bölgesel gerginliğin arttığına dikkati çekerek, “Suriye’yi de içine çekecek bölgesel savaş riski çok açık ve mevcut” uyarısında bulundu.

Bİrleşmİş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, bölgesel gerginliğin arttığına dikkati çekerek, “Suriye’yi de içine çekecek bölgesel savaş riski çok açık ve mevcut.” uyarısında bulundu. BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Suriye’deki siyasi ve insani gelişmelere ilişkin oturum düzenlendi. Suriye’yi daha derin ihtilafa itecek bölgesel çatışmanın yayılma ve gerginliğin artma riskine karşı daha önce birçok kez uyarıda bulunduğunu anımsatan Pedersen, bu hafta da bölgesel gerginlikte ciddi artış olduğunun altını çizdi. Pedersen, kendisinin de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres gibi Lübnan ve Suriye’de cihazların patlatılması sonrasında alarma geçtiğini kaydetti. “Suriye’yi de içine çekecek bölgesel savaş riski çok açık ve mevcut.” uyarısında bulunan Pedersen, bu durumun Suriye’de şiddeti tetikleyebileceğini söyledi. Pedersen, halihazırda en acil ve önemli ihtiyacın Gazze’de ateşkes ile bölgede ve Suriye’de gerginliğin azaltılması olduğunu dile getirdi. 

 

AA

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