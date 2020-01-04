Bolivya'da seçim 3 Mayıs'ta yapılacak

Bolivya'da yüksek mahkeme geçen ekimde sonuçları iptal edilen başkanlık seçimlerinin 3 Mayıs'ta tekrarlanacağını duyurdu. Yüksek Seçim Mahkemesi ayrıca genel seçimlerin de aynı gün düzenleneceğini belirtti.

Ülkede 7 ay önce gerçekleşen seçimde eski Başkan Evo Morales dördüncü defa sandıktan ilk sırada çıktı. Ancak sonuçlarda hile yapıldığı gerekçesiyle seçim iptal edildi. Geçen ekimde düzenlenen seçimlerde ortaya çıkan usulsüzlükler ülkede dev halk protestolarına neden olmuş gösterilerde güvenlik güçleri ile yaşanan çatışmalarda en az 30 kişi ölmüştü. Yaklaşık 14 yıldır iktidarda olan Morales, yaşananların ardından istifa ederek Meksika'ya, daha sonra da Arjantin'e sığınmıştı. Bu ülkede yaptığı açıklamada ise bir darbe ile devrildiğini iddia etmişti. Bolivya, Morales hakkında isyan, terörizm ve terörist finansmanı suçlamaları ile tutuklama emri çıkarmıştı. Euronews Türkçe

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