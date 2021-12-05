Bosna Savaşı'nda ''savaş suçu'' şüphelisi 7 kişi hakkında karar

Bosna Savaşı sırasında savaş suçu işlemekle itham edilen ve önceki gün gözaltına alınan 7 kişinin tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Bosna Hersek Savcılığından yapılan açıklamada, gözaltına alınan 7 kişinin serbest kalmaları durumunda kaçma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme şüphesi bulunduğundan tutuklandıkları belirtildi. Bosna Savaşı sırasında Biyelyina şehri yakınlarında Balatun bölgesinde 7'si çocuk, 8'i kadın toplam 22 Boşnak'ın öldürülmesinde rolü olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanacaklar arasında Boşnakların infazıyla doğrudan bağlantısı bulunduğu düşünülen kişiler de yer alıyor. Bosna'da, 1 Mart 1992'de başlayan savaş, 14 Aralık 1995'e kadar sürmüştü. Savaş sırasında 100 binden fazla kişi ölmüş, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kalmıştı. AA

Okunma Sayısı: 177

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.