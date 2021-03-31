Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle 3 bin 780 ölüm daha

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs vakaları artmaya devam ederken, Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 780 kişi virüs nedeniyle öldü.

Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 3 bin 780, Meksika'da 807, Arjantin'de 125, Kolombiya'da 176, Peru'da 166, Şili'de 37, Ekvador'da 34, Bolivya'da 28 ve Paraguay'da 48 kişi öldü.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 780 kişinin ölmesiyle ölenlerin sayısı 313 bin 866’ya, 84 bin 494 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 12 milyon 658 bin 109’a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 446 bin 680 vaka ve 73 bin 492 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 11 milyon 74 bin 483’e ulaştı.