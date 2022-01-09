Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü: Ölü sayısı 7'ye yükseldi, 3 kişi aranıyor

Minas Gerais İtfaiyesinden yapılan açıklamada, Capitolio kentinde büyük bir kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Kaybolan kişi sayısının da 3 olduğu, kayıp kişilerin kayanın doğrudan üstüne düştüğü Jesus isimli teknede bulunduğu kaydedildi.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle durdurulan arama çalışmalarının yarın devam edeceği bildirildi.

Ülke basınında çıkan haberlerde, ölen 3 kadın, 4 erkeğin kimliğinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

Kayıp olarak bildirilen 20 kişiden 16'sının hastanelerde olduğu ortaya çıktı

Öte yandan EPTV kanalına konuşan Minas Gerais İtfaiye Departmanı Sözcüsü Pedro Aihara, kayıp olduğu açıklanan 20 kişiden 16'sının, eyalet hastaneleriyle temasa geçildikten sonra bulunduğunu söyledi.

Aihara, kazanın ardından birçok kişinin eyaletteki çeşitli hastanelere yöneldiğini ve çapraz listeleme yapılmadığı için 20 kişinin kayıp olarak görüldüğünü belirtti.

Kayıp olarak görünenlerin çoğuna ulaşıldığını söyleyen Aihara, "Tam anlamıyla kayıp olan kişiler, kayanın isabet ettiği iki tekneden biri olan Jesus isimli teknede olanlardı. Kaya düştüğünde 2'si doğrudan, 2'si dolaylı olarak 4 tekneyi etkiledi. Jesus isimli tekne, 4 kişinin bulunduğu en çok kaybın olduğu tekne." ifadelerini kullandı.

Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Capitolio kentinde bulunan Furnas Gölünde, turistlerin tekne gezintisi yaptığı sırada dev bir kaya parçası oradan geçen teknelerin üzerine devrilmişti.

Görüntüleri sosyal medyada hızla yayılan kazaya neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi.

Uzmanlar kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle veya Minas Gerais'in son günlerde şiddetli sağanaklara maruz kalmasının tetiklediği erozyon nedeniyle düştüğünü tahmin ediyor.