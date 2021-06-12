Bu yıl hac ibadeti için yurtdışından kimse kabul edilmeyecek

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl hac ibadeti için ülke içinden 60 bin kişinin kabul edileceğini, yurtdışından ise kimsenin alınmayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hac ibadeti sırasında salgın nedeniyle alınacak önlemleri ve kimlerin kabul edileceğine dair yazılı açıklama yaptı. Ülke içinden 60 bin kişinin hacca kabul edileceği ve yurtdışından kimsenin alınmayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş kişilerin hac için kabul edileceği bildirildi. Hac ve Umre Bakanlığı 9 Mayıs'taki açıklamasında, bu yıl hac ibadetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyurmuştu. Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti. AA

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