Ses sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Anasanat Dalı son sınıf öğrencilerinin hazırladığı, Filistin’de yaşanan acı ve umudu ele alan “Dayan Filistin” eseri dinleyiciye sunuldu.

Sözlerini ses sanatçısı Aylin Şengün Taşçı’nın kaleme aldığı, bestesini Murat Süngü’nün yaptığı eser, Palet Türk Müziği İlkokulu’nda gerçekleşen toplantıda tanıtıldı.

Taşçı, “‘Dünyanın yaşadığı bu zulüm, vahşet, savaş atmosferini sanatla nasıl daha geniş kitlelere duyurabiliriz’ sorusunun cevabını düşündükten sonra ortaya çıkardığımız bir proje. Gençlerin bu projeye verdiği destek, Türkiye’nin genç neslinin de konuya duyarlılığını ortaya koyuyor.” dedi.

Öğrencilerin projenin her anında duygularını, yüreklerini ortaya koyduğunu belirten Taşçı, “Şu anda da bu projeyle kliple ulaşabildiğimiz kadar geniş kesimlere ‘Biz Gazze halkının yanında ve savaşın her zaman karşısındayız.’ inancını ve düşüncesini vermek istiyoruz. Çocukların ölmesini, insanların zulme uğramasını istemiyoruz. Masumların yanındayız ve inanıyoruz ki bu zulüm bitecek, bu zalim çökecek.” ifadelerini kullandı.