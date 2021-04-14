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14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

"Bugün Afganistan'daki varlığımızın geleceği hakkında karar verdik"

14 Nisan 2021, Çarşamba 23:13
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Konseyinin savunma ve dışişleri bakanları toplantısının ardından ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Bugün Afganistan'daki varlığımızın geleceği hakkında karar verdik." diyen Stoltenberg, 20 yıldır Afganistan'da olan NATO askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren bu ülkeden çekileceğini hatırlattı.

Stoltenberg, Afganistan'da 10 bin kadar NATO askeri bulunduğunu, bunların çoğunun ABD askeri olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Son hafta ve aylarda Afganistan'daki varlığımız hakkında istişarelerde bulunuyorduk. ABD'nin çekilme kararı ışığında NATO savunma ve dışişleri bakanları izlenecek yolu bugün ele aldı ve NATO Kararlı Destek Misyonu güçlerinin 1 Mayıs'tan itibaren çekilmeye başlamasına karar verdi. Çekilmemiz düzenli, koordineli ve itinalı olacak.

Tüm askerlerin çekilmesini birkaç ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Bu sürede Taliban'ın askerlerimize yönelik herhangi bir saldırısına güçle karşılık verilecek. Afganistan'a birlikte gittik, duruşumuzu birlikte ayarladık ve beraber çıkma konusunda birlik içindeyiz."

Çekilmenin Afganistan ile NATO ilişkilerinin sonu olmadığını vurgulayan Stoltenberg, bunun yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu, NATO ülkelerinin Afgan halkının yanında durmayı sürdüreceğini dile getirdi.

"İstanbul Konferansı'nı memnuniyetle karşılıyoruz"

Bakanların toplantısının ardından yayımlanan bildiride ise NATO'nun Afganların öncülüğündeki barış sürecini desteklediği vurgulandı.

Bildiride, "İstanbul Konferansı'nı, barış sürecini ileri taşıyacak ve Doha'daki ilerlemeyi güçlendirecek bir fırsat olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Afganistan hükümetine ve Taliban'a, ABD-Taliban anlaşmasıyla ve ABD-Afganistan Ortak Bildirisi'yle başlatılan barış sürecindeki taahhütlerine uyma çağrısında bulunuyoruz." ifadesi yer aldı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Brüksel'deki temasları sırasında Türkiye'nin konferansla ilgili hazırlıkları hakkında bilgi verdiğini aktardı.

Rusya'ya çağrı: Saldırgan tavrı bırak

Stoltenberg, NATO savunma ve dışişleri bakanlarının bugünkü toplantıda, Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresindeki askeri yığınağını da ele aldığını söyledi.

Bunun Kırım'ın 2014'teki ilhakından bu yana Rusya'nın yaptığı en büyük yığınak olduğunu kaydeden Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO müttefikleri, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine tam destek vermekte, Rusya'ya gerginliği derhal düşürmesi, saldırgan tavrını bırakması ve uluslararası taahhütlerine uyması çağrısında bulunmaktadır. Bugünkü toplantı, birliğimizin önemli bir göstergesidir. Karmaşık ve rekabetçi bir dünyada NATO'yu güçlendirmeliyiz."

AA

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