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'Camilere saldırılar iğrenç davranış'

14 Şubat 2020, Cuma 19:40
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya’da camilere yönelik saldırıların ve bomba tehditlerinin iğrenç davranışlar olduğunu söyledi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, bugün Berlin’de düzenlenen basın toplantısında sorusu üzerine, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde son 3 günde 5 camiye yönelik bomba tehditlerini değerlendirdi.

Somut olarak işaret edilen olayları bilmediğini, ancak Müslüman kurumlara yapılan bomba tehditleri, camilerin duvarlarının yazılarla kirletilmesi veya diğer şekillerde zarar verilmesi gibi olaylara ilişkin daha önce yaptığı değerlendirmeyi yineleyeceğini belirterek, "Bunlar iğrenç davranışlardır." dedi.

Seibert, Alman hükümeti olarak, ülkede yasal düzen çerçevesinde dinini yaşamak isteyen herkesin bunu gerçekleştirmesine olanak sağlama konusundaki hedefe bağlı olduklarını kaydetti.

Toplantıda yer alan Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter de Müslümanların endişelerinin azaltılması konusunda ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin soruya, işaret edilen olayları medyadan bildiğini belirterek, konunun ilgili eyalet makamlarınca değerlendirilerek işleme alındığını söyledi.

Bu tür konuların İçişleri Bakanlığının kurumlarında ciddi ve dikkatli bir şekilde gündeme geldiğini ifade eden Alter, tüm eyaletlerin içişleri bakanlarının katıldığı son İçişleri Bakanları Konferansı’nda Yahudi kurumlarının korunmasının yoğun bir şekilde ele alındığını belirtti.

Alter, İçişleri Bakanı Seehofer’in bu toplantıdan sonra Yahudi kurumlarının korunmasının önemli olduğunu, ancak bunun sadece Yahudi kurumları için değil, diğer dinlerin kurumları için de geçerliği olduğunu açıkça ifade ettiğini kaydetti.

Bu konuda eyalet hükümetleri ile federal hükümetin yapacağı iş birliğine ilişkin bir sistemin bulunduğuna işaret eden Alter, “Federal Kriminal Dairesinin risk değerlendirmesi mevcuttur. Somut olarak hangi önlemlerin alınacağına ilişkin spesifik değerlendirmeyi merkezi olarak biz yapamayız. Bu oradaki sorumlu polis teşkilatının görevidir." diye konuştu.

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde son üç günde Essen, Hagen, Unna, Bielefeld ve Aachen şehirlerindeki beş camiye elektronik posta yoluyla bomba ihbarı yapılmış, ayrıca yapımı devam eden Brühl Camisi'nin inşaatında da camlar kırılmıştı.

AA

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