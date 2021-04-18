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19 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Çekya'nın 20 diplomatı Rusya tarafından ''istenmeyen kişi'' ilan edildi

18 Nisan 2021, Pazar 23:42
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çek diplomatların 19 Nisan günü bitimine kadar ülke topraklarını terk etmesini istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 20 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çekya'nın Moskova Büyükelçisi Vitezslav Pivonka'nın bakanlığa çağrılarak nota verildiği bildirildi.

Pivonka'ya Çek makamlarının Prag'daki Rus diplomatik misyonu çalışanlarına karşı dostça olmayan davranışının sert şekilde protesto edildiği belirtilen açıklamada, "Büyükelçi Pivonka'ya, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki 20 çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiği bilgisi verildi. Çalışanların 19 Nisan günü bitimine kadar Rusya topraklarını terk etmeleri istendi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Çek tarafının Moskova'daki diplomatik misyon çalışan sayısını da Çekya'daki Rusya Büyükelçiliğinde görevli misyon çalışanların sayısıyla eşit hale getirmesi gerektiği kaydedildi.

Dün Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu söylemiş, bu gerekçeyle 18 Rus diplomatın 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini duyurmuştu.

AA

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