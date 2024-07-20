Cesetleri yok eden bomba

Gazze Şeridi’ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail silahlarının “tuhaf yaralara ve şekil bozukluklarına” yol açtığını açıkladı.

Söz konusu silahların yok edici etkisine dair “Bomba ve füzelerin etkisiyle ekiplerimiz bulamadığı için yüzlerce şehidimizin naaşı hâlâ kayıp. Bu bomba ve füzelerin çok sayıda kişinin cesedini hiçbir iz bırakmadan yok ettiğini söyleyebiliriz.” ifadeleri kullanılan açıklamada, saldırıların ayrıca birçok kişinin uzuvlarında deformasyonlara ve ampütasyona neden olduğu da vurgulandı. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172’si çocuk, 10 bin 798’si kadın olmak üzere 38 bin 848 Filistinli öldü, 89 bin 459 kişi yaralandı.