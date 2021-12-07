'Cezayir’in tehditleri olmasaydı İsrail’le normalleşmezdik'

Fas’ta dört yıl aradan sonra yeniden Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) başına geçen eski Başbakan Abdulilah Benkiran, İsrail’le normalleşme konusunda devlete karşı tavır almayacaklarını belirtti.

Londra merkezli Şarkulevsat gazetesinin haberine göre Benkiran, partisinin Ulusal Komitesinde yaptığı konuşmada Fas için Filistin meselesinin önemini vurguladı. Benkiran, “Cezayir’in tehditleri olmasaydı İsrail’le normalleşmede bu noktaya gelinmezdi. İsrail’le normalleşme konusunda devletin karşısında durmayacağız ve devleti kınayan bir pozisyon almayacağız.” ifadesini kullandı. Fas’ın onurlu bir ülke olduğunu ve Filistin mücadelesine destek verdiğini dile getiren Benkiran, “Faslılar ve Filistinliler kardeştir ve İslâm dini Filistinlilerin yanında olmamızı söylemektedir. Ama bu, devleti kınayacağımız anlamına gelmez.” diye konuştu. Fas ile Cezayir arasındaki sorunlara da değinen Benkiran, Cezayir yönetiminin 40 yıldır Fas’ı taciz ettiğini ve petrol gelirlerini Fas’a zarar vermek için kullandığını ifade etti.