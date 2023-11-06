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6 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Çifte standart, Batıyı dünyadan koparıyor

06 Kasım 2023, Pazartesi 01:18
Fransa Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IRIS) Başkan yardımcısı Prof. Didier Billion, Gazze’de yaşanan olayların tam bir katliam olduğunu ve uluslararası toplumun bu gidişe dur demesi gerektiğini söylerken “Batı’nın çifte standardı dünyayı Batı’dan koparıyor” ifadelerini kullandı.

İsrail’e yardımı kesin

Gazze’de yaşananların giderek 1945’teki Shoah ve Holokost’a dönüşmeye başladığını dile getiren Billion, “derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini” belirtti.

VOA Türkçe’ye konuşan Billion, “Yaklaşık 1 aydır tam bir barbarlık, korkunç bir vahşet sürüyor. Gazze, sivil ayrımı yapılmadan bombalanıyor. Gazze şeridi, dünyanın en kalabalık yerleşim yeridir. Elbette sivil toplum bu durumun ilk kurbanı. Hastanelerin, sağlık alt yapılarının, okulların, mülteci kamplarının bombalanması kabul edilemez. Bana göre bu savaş suçudur. Aynı şekilde Hamas’ın 7 Ekim’de İsrailli sivillere saldırması da savaş suçu olarak tanımlanabilir. Ancak, bugün acil olan ateşkesin sağlanmasıdır. Bugün kadınlar erkekler ölüyor. Yaralılar korkunç ağrılarla ölüyor. İlaç yok, gıda yok, yakıt yok, su yok. Şimdi artık Uluslararası toplum sadece açıklama yapmakla yetinmemeli. Açıklamalar yapılmalı o ayrı ama bugün artık harekette geçilmeli. Taraflara ateşkesi empoze etmeli, özellikle İsrail’e” dedi.

Haber Merkezi

Gazze’den sonra hedef Batı Şeria

Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa Artı Gerçek’e konuştu.

Gazze’deki son durumu değerlendiren Mustafa “İsrail, Gazze’yi yaşanmayacak bir yer haline getirmeye çalışıyor. İsrail’in hedefi, Gazze’nin kuzeyini boşaltmak ve nüfusu sürmek. Bu nüfus Mısır’a, Sina yarımadasına gitsin istiyor, bu konuda Mısır’a da baskı yapıyor. Bu da bize gösteriyor ki İsrail yalnızca 7 Ekim’de olanların intikamı için bu saldırıları gerçekleştirmiyor, Gazze’nin kuzeyinin boşaltılması için yapıyor. İsrail nasıl ki 75 yıl önce Nekbe (felaket günü) ile Filistin halkının yarısını göçe mahkum ettiyse bugün yeniden bir Nekbe yapmak istiyor. Eğer buradaki (Gazze’deki) planı gerçekleşirse yakın zamanda aynısını Batı Şeria’da da yapacak.

Benzer bir göçe zorlama politikasını orada da uygulayacak. Biz Filistin halkı olarak davamızdan, her şey dağılsa ve yok olsa dahi, vazgeçmeyeceğiz, nasıl ki 1948’de kabul etmedik bugün de komşu ülkelerde çadırlarda yaşamayı kabul etmiyoruz, bunu yapmayacağız. Buna direneceğiz. (...) İsrail sadece Hamas’ı değil, tüm halkı hedef alıyor. Silah ve askeri malzememiz yok. Olan da İsrail’inki kadar da güçlü ve yeni değil. İsrail Batı ve ABD’den silah desteği alıyor, bu nedenle mukayese bile edilmez. Biz kendimizi savunuyoruz, İsrail’in iddia ettiğinin aksine, asıl biz kendimizi savunuyoruz, İsrail işgalci bir devlet, işgalci bir devlet nasıl kendimi savunuyorum diyebilir ki…” dedi.

Haber Merkezi

‘Gazze’ye nükleer bomba atabiliriz’

İsrail’de Netanyahu’nun ittifak kurduğu aşırı sağcı partilerden giderek daha sertlik yanlısı açıklamalar geliyor. Bakan Eliyahu, Gazze’ye atom bombası atılmasının bir seçenek olduğunu söyledi. Eliyahu, tepkiler üzerine kabine toplantılarından men edildi.

Haftalık 3 bin 900 euroya katliam

İsrail’in Filistin’deki katliamlarında çok sayıda paralı asker görev alıyor. Daha önce Ukrayna’da Ruslara karşı savaşan bir İspanyol paralı asker, “Ben de ekonomi için, para için geldim. İyi ekipman sunuyorlar ve iş sakin. Tamamlayıcı görevler bir yana, haftalık 3 bin 900 euro” ifadelerini kullandı.

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