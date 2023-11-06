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6 KASIM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

İsrail’e yardımı kesin

06 Kasım 2023, Pazartesi 00:30
“Washington’a Ulusal Yürüyüş: Özgür Filistin” gösterisinde ABD’nin İsrail’e yardımlarını durdurma çağrısı yapıldı.

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ABD’nin başkenti Washington D.C’de, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında ateşkes sağlamak ve ABD”nin İsrail’e yardımlarını durdurmak amacıyla ülke tarihinin en büyük “Filistin’e destek” gösterisi düzenlendi.

“Washington’a Ulusal Yürüyüş: Özgür Filistin” adı altında organize edilen gösteriye 450’den fazla sivil toplum örgütü destek verdi.

Beyaz Saray ve Kongre’nin yakınındaki Freedom Plaza Meydanı’nda yerel saat ile 14.00’te başlayan gösteriye ellerinde Filistin bayrakları ve Filistin’e destek pankartları ile şehir dışından gelenler de dahil yüz binlerce gösterici katıldı.

Protestoyu organize eden kuruluşlardan ANSWER Koalisyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gösteriye 300 binden fazla kişinin katıldığını ve gösterinin, “Washington DC’de ABD tarihindeki en büyük Filistin yanlısı miting” olduğunu yazdı.

Derhal ateşkes

Fransa’da Cumartesi günü binlerce kişi Gazze’deki savaşa karşı sokaklarda yürüyerek “Ateşkes” ve “Hepimiz Filistinliyiz” sloganları attı.

Başkent Paris’te, çok sayıda Filistin bayrağının yer aldığı yürüyüş; Emniyet Müdürlüğü’ne göre 19 bin, sendika, dernek ve siyasi partilerden oluşan organizatörlere göre ise 60 bin göstericiyi bir araya getirdi.

Başkent Paris’in yanı sıra; Fransa’nın Strasbourg, Nantes, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Lille, Grenoble kentlerinin de içinde olduğu yaklaşık 30 şehirde Filistinlilere destek amacıyla gösteri ve yürüyüşler düzenlendi. Çok sayıda örgüt, dernek, sendika ve siyasi partinin çağrısı üzerine toplanan Fransızlar, Filistin bayrakları eşliğinde “Hepimiz Filistinliyiz”, “Derhal ateşkes” ve “Özgür Filistin” sloganları attı.

İşgalci teröre son verin

7 Ekim’den bu yana abluka altındaki Gazze’de 10 bine yakın insan hayatını kaybetti. Yaşanan soykırıma birçok ülkeden tepki geldi. Almanya, İngiltere, Japonya, Katar, Fas ve Tunus’ta binlerce insan Filistin için destek yürüyüşü düzenledi. Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi. İsrail’in Gazze’ye saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek amacıyla Alexander Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, Potsdamer Platz metro istasyonuna yürüdü.

Filistin bayrakları ile üzerinde “Gazze’deki soykırımı durdurun”, “İşgalci teröre son verin”, “Ateşkes şimdi” ve “Gazze’ye özgürlük” yazan dövizler taşıyan göstericiler, “Filistin’e özgürlük”, “Soykırımı durdurun”, Biz buradayız çünkü vatanımızı gasp ediyorlar”, “İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor” şeklinde sloganlar attı. Polis, gösteri sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Arap ülkelerinde de destek gösterileri 

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken İngiltere’nin başkenti Londra’nın tarihi “Trafalgar Meydanı”nda bir araya gelen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, “acil ateşkes” çağrısında bulundu. Japonya, Gazze Şeridi’ne insani yardımların girebilmesi amacıyla İsrail’e, “saldırılara ara vermesi” çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun ağır bombardımanı altındaki Gazze Şeridi’yle dayanışma için bazı Arap ülkelerinde de destek gösterileri yapıldı. Katar medyasındaki haberlere göre, başkent Doha’da bulunan Muhammed bin Abdulvehhab Camisi’nde cuma namazından sonra Gazze’ye destek için eylem düzenlendi. Mısır’daki camilerde ise cuma namazının ardından İsrail’in yaklaşık bir aydan bu yana devam eden saldırılarına maruz kalan Gazze halkı için dualar edildi. 

Gıyabi cenaze namazı

Ürdün’de ülke genelindeki camilerde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazları kılındı. Fas’ta ise ülkenin birçok kentinde düzenlenen gösterilere katılan binlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye 28 gündür sürdürdüğü saldırılara tepki gösterdi.

Tunus’ta başkentteki camilerde kılınan cuma namazından sonra yüzlerce kişi, İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi’ne destek için bir araya geldi. Yemen’in 10 vilayetinde de İsrail ordusunun yaklaşık bir aydır bombaladığı Gazze Şeridi’ne destek gösterileri düzenlendi. Afrika ülkesi Moritanya’da da cuma namazından sonra toplanan vatandaşlar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını protesto etti.

Haber Merkezi

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