Çin, Amerikan savaş gemisinin limana yaklaşmasına izin vermedi

Pekin yönetimi, Amerikan deniz donanmasına bağlı bir savaş gemisinin Çin’in liman kenti Qingdao’ya uğrama talebini reddetti. Çin bu ay içinde ikinci kez bir Amerikan savaş gemisinin limanlarına giriş talebini reddediyor.

"Benfold 2016" model savaş gemisinin limana uğrama talebinden önce Çin, hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Hong Kong’a yanaşmak isteyen başka bir savaş gemisine de onay vermemişti. Reuters’a konuşan bir Pentagon yetkilisi, savaş gemisinin pazar günü Çin’e varmasını planladıklarını fakat Pekin’in bu isteği kabul etmediğini söyledi. Pentagon yetkilisi, ABD'ye ait savaş gemilerinin zaman zaman Çin limanlarına uğradığını ve en son 2017’de "bu tarz bir ziyaretin" yapıldığını ifade etti. Çin Savunma Bakanlığından, ziyaret talebinin neden reddedildiği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilim devam ederken, ABD-Çin ticaret savaşının küresel piyasaya tehdidi de sürüyor. Euronews Türkçe

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