Çin'de 4 milyon nüfuslu şehir için tam kapanma kararı

Çin, artan Kovid-19 vakaları yüzünden 4 milyon nüfuslu Lanzhou kentinde, bugünden itibaren kapanma ilan etti. Buna göre, acil bir durum olmadıkça bu kentte yaşayanlar bir sonraki emre kadar evlerinden bir süre çıkamayacak.

Sadece temel ihtiyaç maddeleri ve ilaç satın almak için vatandaşların dışarı çıkmalarını izin verilecek bu kentte, sıkı denetimler uygulanacak. Çinli yetkililer, son alınan karar gereği kente giriş ve çıkışların sıkı kontrol altına alınacağını duyurdu. Çin’de son olarak 6’sı güneybatıdaki Gansu eyaletinin başkenti Lanzhou’da olmak üzere ülke genelinde 29 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini açıklamıştı. Pekin, 2019 yılında salgının ilk başladığında sınırlarında sıkı kontroller uygulanmasını kararlaştırmıştı. Sağlık yetkilileri, salgınla mücadele için önümüzdeki günlerde testlerin artmasıyla daha fazla enfeksiyonun ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Son dönemde iç turizmdeki hareketlenmenin, salgını tetiklediği tahmin ediliyor. Euronews Türkçe

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