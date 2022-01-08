Çin'de gaz sızıntısı kaynaklı patlama: En az 16 ölü

Çin'in güneybatısındaki Wulong bölgesinde kamuya ait bir binanın yemekhanesinde meydana gelen patlamada en az 16 kişi öldü.

Yetkililer, Çongçing kentinde öğle saatlerinde gaz sızıntısı nedeniyle yaşanan olayın ardından binanın çöktüğünü belirtti. Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, patlamanın ardından olay yerine 600 personel ve 50 araç sevk etti. Kurtarma görevlileri binanın enkazında gece boyunca arama kurtarma faaliyeti yürüttü. Patlamada 16 kişi ölürken, 10'u yaralı 26 kişi kurtarıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ise kritik olduğu kaydedildi. Euronews Türkçe

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