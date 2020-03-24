Çin'de şimdi de 'Hantavirüs' endişesi

Çin'de farelerden insanlara bulaşan hantavirüs tespit edilen bir kişinin ölmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı ülkede yeni salgın endişesine yol açtı.

Çin'in resmi yayın kuruluşu Global Times'ın haberinde, ülkenin batısındaki Yunnan eyaletinde hantavirüs tespit edilen bir kişinin iş için Şantung eyaletine seyahat ederken otobüste öldüğü bildirildi. Haberde otobüste bulunan 31 kişiye de test yapıldığı belirtildi. Global Times'ın haberinin ardından sosyal medyada yeni bir salgının ortaya çıkabileceği yorumları yapıldı, Twitter'da "hantavirüs" etiketi dünya çapında trend oldu. Salgın tehlikesi yok Farelere veya fare idrarı, tükürüğü veya dışkısına temasla insanlara bulaşan hantavirüsler, "Hantavirüs Akciğer Sendromu" (HPS) adı verilen hastalığa yol açıyor. İnsandan insana bulaşmayan hantavirüs salgın tehlikesi oluşturmuyor. AA

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