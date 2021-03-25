Çin'den pamuk almayı bırakan markalara sosyal medyada saldırı

Uygurlara yapılan insan hakları ihlalleri nedeniyle Sincan'da yetiştirilen pamuğu satın almayı bıraktıklarını açıklayan dünyaca ünlü markalar sosyal medyada 'saldırı altında'.

Bilgisayar korsanları, Burberry, Adidas, Nike ve New Balance gibi ünlü markaların da tıpkı H&M gibi Sincan'da yetiştirilen pamuğu satın almayı bırakacağını açıklamasının ardından söz konusu firmaları hedef aldı.

İktidardaki Komünist Parti'nin, Çinli yetkililere uygulanan Batı yaptırımlarına misilleme olarak kabul edilen saldırılarda ayrıca Uygur kökenli aktivist, gazeteci ve muhaliflerin de hedef alındığı belirtildi.

AB ve ABD'den sonra İngiltere de geçtiğimiz gün Çin'in Uygurlara yaptığı baskı nedeniyle yaptırım kararı aldı.

Nike'tan Uygur açıklaması: Endişeliyiz

O şirketlerden biri olan ayakkabı ve giyim markası Nike tarafından yapılan açıklamada, "Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde zorla çalıştırılmaya ilişkin raporlar konusunda endişeliyiz" denildi.

Nike bu açıklamasının ardından özellikle Çin'deki sosyal medyasında 'ağır' eleştirilere maruz kaldı.

Çinli oyuncular açıklama sonrası Nike ile çalışmayı bıraktı

Bu sırada Çin'in ünlü oyuncuları Wang Yibo ile Tan Songyun, Nike'ın açıklaması sonrası markayla olan sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Dünyaca ünlü İsveç merkezli hazır giyim firması H&M de geçen sene Çin'in yaklaşık bir milyon Uygur Türkü'nün toplama kamplarında tutulmasını gerekçe göstererek bu ülkedeki pamuk üreticileriyle olan bağını kestiğini açıklamıştı.

Uluslararası insan hakları ve düşünce kuruluşlarının raporlarına göre, Uygurlar, Nike, Apple gibi şirketlerin Çin'deki fabrikalarında zorla çalıştırılıyor.