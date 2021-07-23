Çin, DSÖ'nün köken takip etme planını reddetti

Çin, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine dair ikinci aşama planını kabul etmeyeceğini bildirdi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Bakan Yardımcısı Zıng Yişin, yaptığı açıklamada, Kovid-19’un kökenine dair araştırmanın ikinci aşamasının, virüsün, bir Çin laboratuvarından sızmış olabilme ihtimalinin daha fazla araştırılmasını içermesine “oldukça şaşırdığını” ifade etti. Bakan Yardımcısı Zıng, Kovid-19’un laboratuvardan çıktığı fikrinin “sağduyu ve bilime aykırı bir söylenti” olduğunu kaydederek, ikinci aşama planını reddetti. Basın toplantısında konuşan Zıng, “Böyle bir ‘köken takip etme planını’ kabul etmemiz imkânsız.” ifadesini kullandı. AA

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