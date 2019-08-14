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14 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Çin, Hong Kong'daki olayları 'terör' olarak yorumladı

14 Ağustos 2019, Çarşamba 16:40
Çin'in Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü Şü, "Bu tür teröre yakın eylemleri en güçlü şekilde kınadığımızı, yaralı iki ana kara vatandaşı ve Hong Kong polis memurlarına geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz." dedi.

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Tansiyon düşmüyor: Hong Kong'da protestocularla polis çatıştı

Çin'in Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü Şü Luying, yaptığı yazılı açıklamada, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda son iki gündür şiddet olayları yaşandığını belirterek, "bazı radikal şiddet unsurlarının yasa dışı şekilde toplandığını" ve biri Global Times gazetesi muhabiri, diğeri Şıncın sakini iki ana kara Çin vatandaşının yaralandığını anımsattı. 

Yaralıların halen hastanede tedavi gördüğü bilgisini paylaşan Şü, bu tür teröre yakın eylemleri en güçlü şekilde kınadıklarını vurgulayarak, yaralı iki ana kara vatandaşı ve Hong Kong polis memurlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şü, protestocuların kamuoyunun önünde şiddet suçu işleyerek kanunları hafife aldığını, Hong Kong'un uluslararası imajına, ana kara vatandaşlarının hislerine ciddi anlamda zarar verdiğini savunarak, suçluların kanunlara göre ciddi şekilde cezalandırılması gerektiğini savundu.

Uçuşlar yeniden başladı, havalimanında gösteriler yasaklandı

Havalimanı'nda iki gündür uçuşların durdurulmasına neden olan gösterilerde, dün protestocularla polis arasında çatışma çıkmasının ardından bugün uçuşlar yeniden başladı.

Havalimanı yönetimince Hong Kong'da bir mahkemeden "havalimanında gösterileri yasaklayan" ihtiyati tedbir kararının alındığı bildirildi.

Havalimanının internet sitesindeki açıklamada, sadece bir bölümün göstericilere ayrıldığı, bunun dışındaki kısımlarda gösterilere izin verilmeyeceği kaydedildi.

Çatışmalarda 5 kişi gözaltına alındı

Hong Kong polisi, emniyet güçleri ile protestocular arasında dün gece çıkan çatışmalarda 5 kişinin gözaltında alındığını duyurdu.

Komiser Yardımcısı Mak Chin-ho, yaşları 17-28 arasındaki kişilerden ikisinin "polisi yaralama" ve "silah bulundurma" ile suçlandığını belirtti.

Başka gözaltıların da olacağını kaydeden Mak, her yıl 70 milyon yolcunun kullandığı havalimanının gösteri için uygun bir mekan olmadığını savundu.

Mak, "Hong Kong polisi, yıllardır barışçıl ve kurallı protestolara olanak tanımıştır ancak aşırı radikal ve şiddetli eylemler kesinlikle çizgiyi aşmıştır ve en sert şekilde kınanmalıdır. Polis, tüm Hong Kong halkına, suçluların adalet önüne çıkarılması için gerekli adımları atma sözü veriyor." diye konuştu.

Gösterilerde, 9 Haziran'dan bu yana 700'den fazla protestocu gözaltına alınmış oldu.

Havalimanında 2 gündür süren gösteriler nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edilmiş, son olarak dün gece havalimanının boşaltılmasını isteyen polis ile protestocular arasında çıkan çatışmada yaralananlar olmuştu.

Hong Kong protestolarla gündemde

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı ve buna karşı yapılan protestolarla dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Söz konusu yasa tasarısının görüşülmesi, protestolar nedeniyle 15 Haziran'da askıya alınırken, gösterilerine devam eden protestocular ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

AA

Etiketler: çin, hong kong
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